L’ancien ambassadeur d’Israël en France critique Israël et soutient Obama…

Dans un entretien accordé à FranceInfo, l’ancien ambassadeur d’Israël en France, Daniel Shek, s’est montré très critique contre Israël, attaqué par l’ensemble des membres du conseil de sécurité de l’ONU. M. Shek explique que c’est la faute du Premier Ministre israélien et que selon lui, les Israéliens auraient dû prendre eux-même ce type de mesure contre les villages juifs de Judée Samarie et contre la souveraineté juive à Jérusalem-Est…

franceinfo : Benyamin Netanyahou a dit qu’il n’appliquera pas la résolution des Nations-Unies. Cela peut-il provoquer des violences en Cisjordanie ou à Jérusalem-Est ?

Daniel Shek : Benyamin Netanyahou peut crier scandale, pour conserver son électorat, c’est peut-être la chose à faire. Mais ça ne changera rien à cette résolution et au fait qu’aucun pays au monde ne soutient la position de la droite israélienne sur l’avenir des territoires occupés.

Je pense que les Palestiniens et le camp de la paix en Israël ressentent de la tristesse parce que la décision émane du Conseil de sécurité des Nations unies et non du gouvernement israélien, alors que c’est à nous d’essayer de faire les bons choix. À mes yeux, cet avenir exige un partage des territoires.

Il faut juste la volonté politique, mais du côté palestinien, elle ne me semble pas beaucoup plus solide qu’en Israël.

Le pays ne risque-t-il de pas d’être isolé sur scène internationale ?

Sur la colonisation, le pays a toujours été isolé. Je pense qu’Israël bénéficie de beaucoup de soutien à travers le monde, mais pas sur cette question précise.

Il n’y a pas vraiment d’action demandée au pays. Cette résolution n’est qu’une prise de position, claire et unanime, des Nations-Unies. Benyamin Netanyahou ne pourra plus se cacher derrière certaines chimères en disant que la communauté internationale ne s’intéresse plus à cette question.