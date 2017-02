L’ancien président de parlement européen qui accusait Israël de voler l’eau des Arabes, accusé de corruption

On se souvient du scandale provoqué par Martin Schulz au Parlement israélien en affirmant que les Israéliens consommaient quatre fois plus d’eau que les Palestiniens en Judée Samarie lors de sa visite en Israël en 2014. M. Schulz est aujourd’hui accusé de fraude et de clientélisme lors de son mandat de Président du parlement de l’UE.

A la Knesset, M. Schulz expliquait: « une des questions de ces jeunes [arabes ndlr.] qui m’a le plus marqué – même si je n’ai pas pu vérifier les chiffres exacts – était : comment se fait-il que les Israéliens aient besoin de 70 litres d’eau par jour et les Palestiniens 17 litres seulement ? » s’est-il alors interrogé lors de son intervention.

Le premier ministre israélien avait réagit: « Martin Schulz a reconnu qu’il n’avait pas vérifié si ce qu’il affirmait était vrai, mais malgré tout il nous a accablé de critiques. Les gens acceptent toute critique à l’encontre d’Israël, sans même les vérifier. Ils se bouchent les oreilles. »

Après avoir quitté les arcanes de Bruxelles, Martin Schulz se voit accuser pour une affaire de fraude datant de son mandat européen. Parmi les révélations du Sunday Times et de Der Spiegel, on apprend que l’ancien président du parlement européen aurait fréquemment utilisé un jet privé coûtant 20 000 euros de l’heure, pour voyager entre Bruxelles, Strasbourg et Berlin. Or, son lieu de travail n’est limité qu’à la capitale belge.

Sont aussi évoquées des pratiques de clientélisme : des alliés de Schulz auraient été nommés à des postes grassement payés au sein de l’administration du Parlement, sans passer par les procédures régulières de recrutement. En outre, les personnes nommées n’auraient, dans de nombreux cas, pas disposé des qualifications requises pour ses postes.

En réaction à ces révélations, Ingeborg Grässle, qui dirige le puissant comité de contrôle budgétaire des fonds de l’Union européenne, a déclaré que l’ancien président du Parlement avait créé un «système stalinien de clientélisme» et qu’il était nécessaire d’ouvrir une enquête. «Schulz a outrepassé les règles sans gêne pour satisfaire son ambition politique. J’espère que ces révélations feront l’objet d’une enquête», a-t-elle déclaré.