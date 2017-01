L’ancienne droguée Lindsay Lohan se rapproche de l’Islam

Après avoir été photographiée tenant un exemplaire du Coran dans ses mains, l’actrice ancienne droguée Lindsay Lohan dénonce, depuis, sa « diabolisation » et d’être traitée comme « Satan » aux yeux de tous.

Partie se ressourcer à Londres, en dénonçant la pression qu’elle aurait subie aux USA, elle s’est fendue d’un message provoquant posté sur Instagram en arabe « Salam Aleikoum » pour enflammer la twittosphère.

Lindsay Lohan s’est épanchée sur une chaîne de télévision turque, se confiant à cœur ouvert sur le « désarroi qu’elle éprouve devant l’acharnement plein de haine dont elle est victime chez elle », aux Etats-Unis. Elle s’est également exprimée pour la première fois sur sa découverte du Coran à une période difficile de sa vie, par le biais « d’amis saoudiens. »

« Aux USA, je suis considérée comme une mauvaise personne, uniquement parce qu’une photo volée m’a montrée en train de tenir un Coran dans les mains. J’étais tellement heureuse de quitter les États-Unis et d’aller à Londres après tout ça. Je me sentais si peu en sécurité chez moi, les gens ont été vraiment horribles. Juste parce que c’est ma croyance. Si j’ai envie de mieux connaître l’Islam, c’est mon choix, c’est ma volonté, cela ne regarde personne. Je ne cherche pas à savoir ce que les autres font dans leur vie quotidienne. Manifestement, ils ne doivent pas faire grand chose pour passer leur temps à me calomnier, à me blesser », a-t-elle déclaré.

Et de poursuivre : « Aussi, je comprends d’autant mieux ce que cela fait de se sentir comme un outsider. Je comprends combien le peuple turc doit être offensé, car il vit dans un pays magnifique, et je comprends aussi ce que les femmes voilées ressentent, leur sentiment d’être différentes, car c’est exactement ce que je ressens ».

« Alors, quand une femme, lors de mon escale à Antep, m’a recouverte d’un voile, je me suis sentie très honorée. Par ce geste, elle m’invitait à faire partie de sa culture », a-t-elle insisté.