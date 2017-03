L’anti-israélien Boniface a encore frappé

L’anti-israélien Pascal Boniface, directeur et fondateur de l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), publie « Je t’aimais bien tu sais », un ouvrage sur l’image de la France à l’étranger. Extrait de l’introduction où il fustige la supposée islamophobie de la France.

Il y eut une époque où être un Français en déplacement à l’étranger, pour une conférence, un colloque ou une mission d’étude, était une bénédiction. On y était bienvenu, chaleureusement accueilli, quasiment traité en héros, avant même d’avoir dit – ou fait- quoi que ce soit. Pour le simple fait d’être Français. […]

Désormais, lorsque je me rends dans un pays musulman ou à forte population musulmane, que ce soit dans le monde arabe, en Asie ou en Afrique, je suis automatiquement interrogé sur l’ islamophobie régnant en France. Le terme d’islamophobie, que beaucoup refusent d’utiliser dans l’Hexagone, est couramment employé en dehors de nos frontières et nous est accolé de façon presque systématique. Et plus nous bannissons son usage en France, plus la perception de sa réalité augmente à l’étranger. (…)