L’anti-israélien G. Soros a perdu 1 milliard de dollars depuis l’élection de D. Trump

On le savait viscéralement anti-israélien, mais l’âge le rendrait-il peu perspicace dans le domaine boursier? Selon le Wall Street Journal, le célèbre financier américain Georges Soros aurait perdu plus de 1 milliard de dollars en Bourse. Il était convaincu que les marchés dégringoleraient après l’élection de Donald Trump ce qui n’a pas du tout été le cas. M. Soros, en plus d’infiltrer Israël de l’intérieur à l’aide de sa fondation, a déclaré renier son judaïsme…