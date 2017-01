L’antisémite Soral appelle à voter pour B. Hamon

Vu sur le site Egalité et réconciliation d’Alain Soral:



« Voter Hamon, c’est le moyen d’écarter définitivement Valls de la présidentielle.

Dimanche 29 janvier 2017 est donc l’occasion unique d’éliminer le candidat impopulaire qui a préféré s’attaquer à l’Internet non aligné, à la Pensée et à l’Humour, plutôt qu’au terrorisme et à l’insécurité. Un candidat qui a juré fidélité au CRIF et à Israël, que ce soit par le politique, le médiatique, le juridique ou le policier.

L’homme par qui le peu qui restait de démocratie en France a été piétiné, en utilisant l’inversion accusatoire classique de ses maîtres et le 49.3.

L’homme qui n’a que le mot « République » à la bouche, mais qui est soumis à tous les groupes de pression qui tiennent fermement le pays : grand patronat du CAC40, lobby pro-sioniste et franc-maçonnerie. »