L’antisémitisme sur les campus anglais devient une affaire d’état

L’antisémitisme sur les campus britanniques devient un véritable fléau, avec une violence de plus en plus manifeste contre les Juifs, sous l’impulsion de Musulmans extrémistes. Le Premier ministre britannique, Theresa May, a appelé les universités du Royaume-Uni à « enquêter et à traiter rapidement » l’antisémitisme sur leurs campus.

«Les établissements d’enseignement supérieur ont la responsabilité de veiller à ce qu’ils fournissent un environnement sûr et inclusif pour tous les étudiants et nous nous attendons à ce qu’ils aient des politiques et des procédures solides en place pour se conformer à la loi», a déclaré mercredi, le Premier ministre.

Elle a également déclaré que le ministre des Universités et des Sciences Jo Johnson avait exhorté les administrations des collèges à «suivre l’exemple du gouvernement en adoptant la définition de l’antisémitisme de l’IHRA (Alliance internationale du souvenir de l’Holocauste)» et avait «récemment écrit pour rappeler à ces institutions les attentes du gouvernement. »