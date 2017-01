L’archevêque antisémite qui faisait du trafic d’armes pour les islamistes palestiniens est mort au Vatican

L’archevêque Hilarion Capucci avait une haine tenace des Juifs. Il s’est fait notamment remarquer en fournissant des armes à des djihadistes palestiniens en profitant de sa position religieuse. Le Vatican ne s’est pas grandi en lui offrant une terre d’accueil pendant toutes ces années.

Mais les actions de l’archevêque Capucci n’étaient pas surprenantes: elles s’inscrivent dans une certaine tradition ecclésiastique profondément antisémite. Le Supérieur de Capucci, Grégoire III Laham, le Patriarche grec catholique melkite d’Antioche, d’Alexandrie, de Jérusalem et de tout l’Orient, a déclaré avec fierté: « Nous, chrétiens arabes, défendons toujours l’islam et nos frères musulmans. »

Gregory III a également blâmé les « sionistes » pour les attaques menées par des djihadistes contre les Chrétiens au Moyen-Orient. C’est le patriarche qui a brusquement quitté la salle lors d’un discours de Ted Cruz, jugeant ce dernier « du côté d’Israël. » Il semble faire partie de ceux qui sont complètement imbibés de haine et de mépris contre les Israéliens, bien qu’Israël soit un endroit plus accueillant pour son propre peuple que les pays musulmans…

Le Patriarche Grégoire III et l’Archevêque Hilarion Capucci, mort aujourd’hui, ne sont pas seuls à vendre leur peuple et à s’aligner sur les meurtriers du djihad. Une grande partie du clergé melkite et du clergé catholique en général, aux États-Unis comme au Moyen-Orient, se blottissent devant les tueurs islamistes et prétendent que leur lâcheté est en fait du «respect».