L’armée française entonne l’hatikva dans une synagogue

Cette vidéo a donné des hauts le cœur aux militants anti-israéliens. Et pour cause, dimanche dernier à l’initiative du ministère français de l’Intérieur, la gendarmerie nationale et le consistoire de France se réunissaient à la Grande Synagogue de la Victoire à Paris. À cette occasion, le Chœur de l’Armée française a entonné l’hymne israélien. Plus grave pour les anti-israéliens / antisémites cet événement s’est officiellement déroulé au profit de l’« Appel national pour la tsédaka », or, aider les Juifs dans le besoin est une provocation pour ces gens-là…