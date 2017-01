L’assassin Fofana à nouveau devant la justice

Tentatives d’extorsions de fonds, menaces de mort : l’ex-chef du « gang des barbares » Youssouf Fofana est jugé à partir de mardi pour une quarantaine d’affaires ciblant chefs d’entreprises et personnalités en 2002-2004, avant l’assassinat d’Ilan Halimi z’al pour lequel il a été condamné à perpétuité.

La justice lui reproche aujourd’hui des tentatives d’extorsion de fonds accompagnées de menaces de mort commises entre avril 2002 et octobre 2004 au préjudice de 42 personnes, dont 13 sont partie civile.Parmi les plus connues figurent l’ancien président de Médecins sans frontières, Rony Brauman, l’ex-patron d’Arte, Jérôme Clément, ou le fondateur de Radio Nova, Jean-François Bizot, décédé depuis.On trouve aussi des chefs de grandes entreprises comme les présidents des directoires de BMW ou Conforama, les PDG de Toshiba France, BUT, IBM France, Rolex, Reebok France ou Whirlpool…D’autres sont inconnus mais tous étaient supposés disposer d’une fortune leur permettant de payer des rançons pouvant atteindre 500 000 dollars (475 000 €) rapporte Ouest France.