Après avoir essuyé de nombreuses critiques pour avoir accepté les financements israéliens pendant 5 ans, ce centre littéraire basé à New York, qui œuvre pour faire « progresser la littérature », « défendre la liberté d’expression » et « favoriser la fraternité littéraire internationale », a écarté Israël de ses sponsors, se réjouit l’association de défense des « droits de l’Homme » anti-israélienne Adalah.

Le festival annuel « World Voices » du centre Pen, qui se tient à New York, ne comprendra plus Israël parmi ses sponsors.

Il faut dire que plus de 250 écrivains, poètes et éditeurs, dont bon nombre de membres de ce centre, avaient réagi et envoyé une lettre l’an dernier à la direction de PEN America pour lui demander de revenir sur ses engagements de « fraternité » en boycottant l’Etat juif.

Deux traducteurs, Omar Berrada and Jen Hofer, avaient retiré leur participation au festival annuel, pour montrer leur désaccord. Pen America, qui compte plus de 4 400 écrivains, rédacteurs et traducteurs, défend officiellement ceux qui sont harcelés, emprisonnés et tués pour leurs points de vue, mais a préféré mettre à l’index Israël plutôt que la dictature palestinienne.

“Ceci est une victoire de la campagne BDS animée par les Palestiniens, qui appelle les institutions à rejeter les partenariats culturels avec Israël, qui s’en sert pour légitimer ‘l’apartheid' », écrit Allison Brown de Adalah-New York.