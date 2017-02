L’Association France-Palestine menace la France de représailles sévères ! Par Bely

Dans un communiqué signé par « Le bureau national » de l’AFPS, (Association France Palestine Solidarité), dont logo ci-dessus, la France est tancée vertement de devoir, in-petto, « reconnaître l’Etat de Palestine dans les frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale ».

Si la France et l’UE, est-il stipulé noir sur blanc, (à la suite des décisions en date du 6 février votées à la Knesset) ont « fait connaître le report sine die du Conseil d’association prévu pour le 28 février… Qu’il était effectivement insupportable qu’une telle réunion puisse se tenir…

Que, je cite, « c’est de réactions urgentes à une toute autre échelle dont nous avons besoin aujourd’hui et aucun Etat européen ne doit s’abriter derrière des divergences entre pays membres pour fuir ses responsabilités. »

Et de poursuivre sur le même ton :

« La France et les pays de l’UE qui ont soutenu la résolution 2334 du Conseil de sécurité doivent aujourd’hui dire non. Non à cette opération de « blanchiment » et à l’extension accélérée de la colonisation, crime de guerre au regard de la 4ème Convention de Genève. La France, qui avait réuni en janvier à Paris 70 pays pour rappeler les paramètres d’une solution politique sur la base de la coexistence de deux Etats, ne peut se borner à répéter mécaniquement sa condamnation de la colonisation alors que les faits accomplis sur le terrain la minent chaque jour un peu plus. Et quelle crédibilité à se réclamer de la solution à deux Etats, alors qu’on en a reconnu un depuis 68 ans et que l’autre reste en attente d’une décision indéfiniment repoussée ? »

Et l’AFPS de taper du poing sur la table :

» La France doit prendre des mesures politiques à hauteur de la gravité de la situation. Elle peut et doit interdire l’entrée sur son territoire des produits et services issus de la colonisation. Elle peut et doit immédiatement cesser toute relation commerciale avec les colonies israéliennes en Palestine occupée. Elle peut et doit, en application des clauses de son article 2, engager tous les moyens en son pouvoir pour la suspension de l’Accord d’association UE-Israël. Elle peut et doit, comme elle l’avait annoncé et comme le Président de la République s’y était engagé, reconnaître l’Etat de Palestine dans les frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale. A défaut, elle aura à assumer les graves conséquences qui s’en suivront pour les peuples sachant que rien ne fera disparaître l’existence et la résistance du peuple palestinien. »

Conclusion ?

A vouloir plaire à tous, la France ne satisfait personne.

Surtout pas ses protégés, ces « pauvres palestiniens » d’autant plus revendicatifs qu’ils lui sont redevables de subsides éhontés et que la gratitude est un sentiment trop lourd à porter !