L’Attaque cybernétique : Israël pour l’instant hors de danger

Le directeur de l’agence israélienne de défense cybernétique, Bouki Carmeli, déclare que l’attaque sans précédent qui frappe les systèmes informatiques de particuliers et d’organisations dans plus de 99 pays, semble avoir évité Israël jusqu’à présent. Carmeli demande au public d’être vigilant et de contacter l’agence en cas de symptômes suspects lors de l’utilisation d’un ordinateur.