L’attentat de Manchester trouble profondément les israéliens.

EDITORIAL. 22 morts, surtout des jeunes, à Manchester. C’est le choc en Israël. Le Premier Ministre a déjà fait des déclarations de soutien aux Britanniques. Aucun israélien ne figure parmi les morts ou blessés. Toute la presse israélienne consacre de nombreuses pages et photos au terrible attentat de Manchester.

Après l’explosion qui s’est produite lundi soir dans l’Arena de Manchester, la chanteuse américaine de 23 ans s’est dite «brisée» sur Twitter. Elle a décidé d’annuler ses prochains concerts en Europe. Sous le choc, la chanteuse américaine Ariana Grande s’est dite «brisée» par l’attentat perpétré dans l’Arena de Manchester, en Angleterre lundi soi

A SAVOIR. Un attentat a fait 22 morts, dont des enfants, et une soixantaine de blessés lundi soir à l’issue d’un concert d’Ariana Grande à l’extérieur de la salle Arena à Manchester, dans le nord-ouest de l’Angleterre. Angela Merkel a exprimé ce mardi sa « tristesse » et son « horreur ».

09h17

Le récit de l’attaque

L’explosion s’est produite à 22h33 dans le foyer de la salle Arena, au cœur de Manchester, à une cinquantaine de mètres de la gare Victoria.

09h11

La Manchester Arena, plus grande salle de concert du Royaume-Uni

Avec une capacité d’accueil de 21.000 personnes, elle est la plus grande salle de spectacle du Royaume-Uni, et la deuxième d’Europe derrière le Palais des sports d’Anvers, en Belgique.