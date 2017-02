L’Autorité palestinienne compare D. Trump au Hamas

Le peuple américain aurait commis une « erreur historique » en élisant démocratiquement le président Donald Trump, tout comme les Allemands quand ils ont élu Hitler et les Palestiniens de Gaza avec le Hamas, selon un chroniqueur palestinien aux ordres de l’Autorité palestinienne, qui a décrit le nouveau Président comme «fasciste», «lunatique» et «mégalomane».

Bassem Barhoum, chroniqueur du quotidien palestinien Al-Hayat Al-Jadida, a souligné l’importance de maintenir en vie le mouvement de «résistance» [le terrorisme contre Israël, ndlr.].

«Ce qui me donne de l’espoir, c’est que l’insistance de Trump à répéter ses erreurs et ses déclarations provocatrices et mal pensées nourrira un mouvement d’éveil et le maintiendra en vie», écrit-il dans le journal traduit par le Media Research Institute (MEMRI).

« Il est étonnant que les nations, aussi civilisées soient-elles, continuent à répéter les mêmes erreurs avec des élections démocratiques. Le peuple palestinien a commis cette erreur en 2006 quand il a élu le Hamas dans un moment de frustration, de désespoir et de rage et le peuple allemand civilisé et éduqué a élu Hitler et son parti nazi. »

Hassan Khader, chroniqueur du journal Al-Ayyam de l’Autorité palestinienne, a fait la prédiction morbide suivante: « si les Américains ne parviennent pas à chasser Donald Trump de la Maison Blanche, il tuera leur démocratie ».

Le secrétaire du Comité Exécutif de l’OLP et ancien négociateur Saeb Erekat a déclaré que l’extrémisme de droite de Trump rappelait l’Europe d’avant la Seconde Guerre mondiale.