Le 15 janvier à Paris se tiendra la plus grande farce diplomatique de tous les temps. Par Jean Pierre Lledo

Je viens de recevoir cet Appel que je m’empresse de répercuter. Naturellement j’y serai ! Car le 15 janvier à Paris se tiendra la PLUS GRANDE FARCE DIPLOMATIQUE DE TOUS LES TEMPS…puisque pilotée par deux chefs d’Etat en fin de mandat et pour Obama et son boy Kerry il ne s’agira que de quelques jours !!!

C’est sans doute la 1ere fois dans les Annales de la diplomatie mondiale !

Deux chefs d’Etat donc priés par leurs peuples de s’en aller et qui ne représentent PLUS RIEN vont donc donner des nouveaux gages à des chefs terroristes qui eux aussi ne représentent RIEN puisque d’années en années les élections y sont reportées.

L’échec a toujours été un des ressorts principaux de la judéophobie en actes : cette »Conférence » va en être une nouvelle illustration.

JP Lledo

Manifestation d’indignation devant l’ambassade de France à Tel Aviv (112 rue Herbert Samuel – Tayelet deTel Aviv), le Dimanche 15 janvier à 19h00 contre la conférence de « paix » de Paris.