Le 1er centre d’intégration professionnel pour français va ouvrir incessamment sous peu à Jérusalem.

Ouverture du premier centre d’orientation professionnel entièrement dédié aux francophones d’Israël. C’est au cœur même de la capitale israélienne que tout se passe a souligné Mme Hagit Moshé adjointe au maire de Jérusalem. : « Ça se passe au cœur de Jérusalem, la ville qui a accueilli en son sein un nombre incroyable de français, et qui continuera à se donner les moyens pour donner à cette population de qualité un sentiment de sécurité, de réussite et d’accomplissement en Israël, pour continuer de construire notre Pays et de s’y construire en même temps ! » Qui dit emploi dit formation, qui dit emploi dit entreprenariat, qui dit emploi dit reconversion. Le tout étant non seulement d’ouvrir les portes aux demandeurs d’emploi pour leur proposer un service complet d’accompagnement dans la recherche de travail, mais également d’assurer un suivi intelligent, pragmatique, empathique et efficace.