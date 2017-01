Le bourreau d’Ilan Halimi de nouveau condamné

L’ancien chef du « gang des barbares », Youssouf Fofana déjà condamné à perpétuité après l’enlèvement et l’assassinat d’Ilan Halimi a été condamné à dix ans de prison pour des dizaines de tentatives d’extorsions de fonds et menaces de mort entre 2002 et 2004. Un procès où il n’a fait qu’une brève apparition. Fin janvier 2006, Ilan Halimi avait été approché par une jeune fille dans le magasin où il travaillait, boulevard Voltaire à Paris. Celle-ci lui avait donné rendez-vous à Sceaux, en proche banlieue et l’avait entraîné à Bagneux, toujours dans les Hauts-de-Seine. Là, le jeune homme avait été séquestré et torturé pendant trois semaines dans une cave d’une cité HLM. Mi-février, Ilan Halimi avait été découvert agonisant au bord des voies du RER C à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l’Essonne. Il était mort peu de temps après son transfert à l’hôpital.