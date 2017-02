Le Canada avance vers l’interdiction de toute critique de l’Islam

Ce qui n’était qu’un bruit il y a quelques semaines prend une importance croissance dans les coulisses du parlement canadien. Sera-t-il interdit de critiquer l’islam dans les rues de Toronto? Poser un regard critique au Canada sur la religion musulmane entraînera-t-il à terme des poursuites criminelles? S’il est encore trop tôt pour le dire avant que la motion M-103 contre l’islamophobie ne soit votée le mois prochain, les parlementaires canadiens se déchirent à la Chambre des communes depuis la mi-février. Une députée musulmane du Parti libéral au pouvoir, Iqra Khalid, a déposé une motion contre «le racisme et la discrimination religieuse systémiques» rapporte le Figaro.

En vertu de ce texte, qui n’aura pas valeur de loi mais fera jurisprudence et que les libéraux ont promis de soutenir, seule la critique de la religion musulmane serait condamnable. La députée d’origine pakistanaise a ainsi libellé sa proposition: «Que, de l’avis de la Chambre, le gouvernement devrait: – reconnaître qu’il faille endiguer le climat de haine et de peur qui s’installe dans la population ; – condamner l’islamophobie…»