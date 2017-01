Le Canada, bientôt noyé par l’immigration

Divers scénarios étudiés par Statistiques Canada rendus publics mercredi ont de quoi inquiéter sur l’avenir du pays. Dans vingt ans un Canadien sur deux sera un immigrant ou un enfant d’immigrant…La proportion de la population canadienne de langue maternelle anglaise doit elle aussi chuter de façon importante, passant de 58,7 % en 2011 à une fourchette de 52 % à 56 % dans 20 ans.

Selon l’étude, «la composition linguistique et ethnoculturelle du pays se verrait modifiée» en raison de l’immigration. On prévoit qu’en 2036, près d’un Canadien sur deux sera un immigrant ou un enfant d’immigrant. D’ici là, à Montréal, la population immigrante oscillera entre 34 % et 38 %.