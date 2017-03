Le caricaturiste anti-israélien Stavro Jabras est mort

Né à Beyrouth en 1947, plus connu sous le nom de Stavro, ce dessinateur de presse et photographe est l’auteur de près de vingt ouvrages. Il a également participé à de nombreuses expositions de dessins de presse à l’échelle internationale.

Du al-Mouharrer et as-Safa, dans les années 60, au Daily Star, ad-Dabbour et La Revue du Liban, Stavro Jabra aura noirci bien des pages avec ses dessins chroniquant l’actualité du Liban et du monde. Il a couvert le Festival de Cannes, rencontré des stars et des personnalités politiques, exposé ses caricatures et photos, édité des livres…Il avait notamment pris pour habitude d’associer les dirigeants israéliens à des images ensanglantées pour diffamer Israël…