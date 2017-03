Le catchball, le sport le plus populaire parmi les israéliennes

Des milliers de femmes à travers Israël se rassemblent pour pratiquer un sport dont presque personne en dehors du pays n’a entendu parler. Il y a dix ans, peu d’Israéliens savaient que « le catchball » – ou en hébreu «cadour-reshet» existait. Mais ces dernières années, il est devenu le sport le plus populaire parmi les femmes adultes du pays, et presque toutes les joueuses ont plus de 30 ans. Le « catchball » est comme le volley-ball, mais en plus facile. Les Israéliennes ont adapté le sport de Newcomb Ball, nommé selon le collège des femmes de Louisiane où il a été inventé il y a plus d’un siècle. « Le catchball donne aux mères quelque chose pour elles-mêmes, une raison d’être en bonne santé et de faire partie de la communauté. Et la mère est l’agent de la famille, donc elle est le modèle parfait. Quand la mère va bien, tout le monde en bénéficie ».