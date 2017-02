Le champ magnétique terrestre n’est pas près de s’inverser, d’après les chercheurs de l’Université de Tel-Aviv

L’affaiblissement du champ magnétique qui protège la terre contre le rayonnement cosmique et le vent solaire n’est pas un phénomène nouveau, et il n’y a aucune raison de supposer qu’il indique une inversion de ses pôles qui mettrait l’humanité en péril, comme le craignent certains chercheurs. C’est ce qui ressort d’une nouvelle étude originale multidisciplinaire, menée par le Dr. Erez Ben-Yosef, le Prof. Oded Lifschitz et le doctorant Mike Millman du Département d’Archéologie de l’Université de Tel-Aviv, en collaboration avec le laboratoire magnétique Scripps de San Diego aux Etats-Unis. Les chercheurs, qui sont parvenus à reconstituer la puissance du champ magnétique terrestre à l’époque du royaume de Juda en examinant des dizaines de jarres datant du 8e au 2e siècle avant JC, ont constaté qu’il était beaucoup faible qu’aujourd’hui et qu’il a « récupéré » depuis. Conclusion: le champ magnétique terrestre n’est pas en danger d’effondrement.