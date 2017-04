Le chanteur Aviv Geffen bientôt député à la Knesset ?

Le chanteur-compositeur-et interprète à succès Aviv Geffen embrassera-t-il une carrière politique ? Dans une interview accordée au « Lady Globes », le chanteur a déclaré : « Si je le veux, j’entrerai en politique. On va voir ce que ça donne, je n’exclus rien ».

Geffen et convaincu de posséder une force électorale non négligeable : « Cela fait 25 ans que j’écume les salles, le public me suit et je pense qu’il votera pour moi car je diffuse une sorte de vérité. Ceci dit, je n’en suis pas encore là car j’estime que la politique m’éloignera de mon art ». Pourtant l’artiste a déjà un plan d’attaque : « Je me dis, tu as 44 ans, prends tous tes fan, crée un parti, adjoints-y des personnalités fortes et charismatiques et tu auras de l’influence ».

Dans cette même interview, Aviv Geffen raconte que ces dernières années, de nombreux partis politiques ont fait appel à lui mais qu’il a toujours refusé de les rejoindre. « Ce qui est enraciné en moi, c’est l’amour de ce pays, plus encore que Bibi (Binyamin Netanyahou), je pense. Je suis dingue de cette terre, je ne pense pas que beaucoup d’artistes se soient engagés comme moi pour ce pays. Ceci dit, je suis très critique à propos de ce qui se passe ici ».

Aux dernières élections de 2014, Aviv Geffen avait été approché par l’ancien ministre de l’Education Shaï Piron qui avait tenté, sans succès, de le rallier à la formation centriste emmenée par Yaïr Lapid, « Yesh Atid ». Le chanteur semble cependant être plus proche de partis de la gauche traditionnelle comme le « Camp sioniste » (travaillistes) ou encore la gauche radicale représentée par le Meretz.