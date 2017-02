Le chef du parti islamique soudanais est prêt à risquer sa vie pour que son pays renoue des liens avec Israël

Un clerc et politicien soudanais a appelé son pays à déclarer une trêve avec Israël, en disant que la charia le permet et que prolonger l’absence de relations ne fait que nuire au Soudan et non à l’Etat juif.

Yousuf Al-Koda, chef du parti islamique Wasat, a prononcé un discours intitulé «les relations avec Israël – Aspects religieux» dans la capitale soudanaise de Khartoum au début du mois.

Selon le quotidien sud-africain Sudanese Online, « l’occupation de la mosquée Al-Aqsa n’empêche pas l’établissement de relations avec Israël », selon un article traduit par le Media Research Institute (MEMRI) du Moyen-Orient.

« Le fait que Jérusalem soit entre les mains des Juifs ne devrait pas nous empêcher de maintenir des liens avec eux », a-t-il déclaré.

Le clerc a ajouté que l’établissement de liens diplomatiques avec Israël était «parfaitement permis selon la loi islamique. Les actions du Prophète Muhammed attestent de ce fait, parce qu’il a signé des accords avec des ‘infidèles' », a expliqué M. Al-Koda.

Il a également noté que des «pays très puissants» avaient normalisé les relations avec Israël, y compris la Turquie, le Qatar, la Jordanie et l’Egypte, sans oublier le fait que l’Autorité palestinienne entretient des liens et une coordination de sécurité avec Israël.

« Le boycott n’a pas lésé Israël, mais plutôt le Soudan », a déclaré M. Al-Koda, ajoutant qu’il semblait que la seule raison pour laquelle il était en place résidait dans un sens erroné des « devoirs religieux ».

M. Al-Koda a noté que le moment était venu d’établir des liens avec Israël, mais cela ne signifiait pas que le Soudan devrait éviter « de parler des colonies ou des violations israéliennes ».

Selon un autre rapport du journal soudanais Al-Jarida, M. Al-Koda a déclaré qu’il avait reçu des menaces de mort s’il allait de l’avant et prononçait son discours qui «ouvrirait les portes du mal». Néanmoins, préconiser les liens entre le Soudan et Israël est assez important pour M. Al-Koda pour qu’il risque sa vie et même la vie de ses enfants, indique le rapport.