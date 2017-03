Le cheikh-docteur fou d’Irak et sa méthode bien particulière

Qui ne connait pas les rebouteux d’Afrique, les médecins sorciers auto-proclamés aux techniques plus que douteuses ? Ce cheikh irakien bat tous les records avec sa méthode musclée. Il prétend soigner les maladies les plus coriaces en tapant sur la tête des malades tout en introduisant ses doigts dans leurs bouches. Quelques sourates du Coran plus tard, l’histoire ne dit pas si les pauvres patients ont été guéris. En tout cas ils peuvent déjà s’estimer heureux de ne pas avoir subi un tassement des vertèbres….