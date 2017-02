Le coiffeur fou de Gaza fait feu de tout bois !

(Vidéo) Pas sûr que votre coiffeur puisse reproduire la technique mais entre nous, vous ne ratez pas grand-chose … La séquence a été filmée dans un salon de coiffure à Rafiah dans la bande de Gaza et visiblement là-bas, les coiffeurs n’hésitent pas à mettre le feu à la tête de leurs clients pour les coiffer.

Une technique venue d’Inde mais qui prend une tout autre signification pour ce coiffeur palestinien qui estime que cette méthode permet de poursuivre la coupe d’un client même lorsque le Hamas coupe l’alimentation en électricité et que l’utilisation de la tondeuse à cheveux n’est plus possible. On peut aussi lui suggérer de se remettre à la traditionelle coupe au ciseau…non ?