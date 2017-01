Le compte est bon. Combien y a-t-il de Juifs dans le monde ?

Des milliards…des centaines de millions certainement, ils sont partout. C’est une question qui a souvent fait fantasmer au pire, les antisémites, au mieux les ignorants et pourquoi pas cette fois, les simples curieux. Combien de Juifs y a-t-il sur terre ? Il semble que le ministère israélien de la Diaspora ait enfin fourni les données nécessaires qui permettent d’avancer un chiffre assez précis.

Selon une enquête menée par les fonctionnaires du ministère, aidés pour l’occasion de démographes et de sociologues, il s’avère que le peuple juif est fort de 14,4 millions d’âmes dont 6,3 millions se trouvent en Israël. Les États-Unis et leurs 5,7 millions de juifs suivent de près. En troisième position vient la France (475.000), puis le Canada (385.000). Les chiffres sont moins précis pour l’ancien bloc de l’est ou il subsisterait un peu plus de 200 000 juifs. Le reste est réparti entre les communautés d’Amérique du sud, d’Europe de l’Ouest et d’Océanie (Australie 113 000 Juifs).

Reste que le sentiment d’appartenance à la communauté juive est très varié. Aux Etats-Unis par exemple, seuls 25% de la jeune génération se sent liée à Israël et 33% au judaïsme. Parmi les Juifs de la planète (hors Israël), 80% des personnes interrogées considèrent avoir une affinité lointaine avec Israël et le judaïsme. Sans surprise, l’enquête conclue que le seul pays où le sentiment d’appartenance à un peuple, une terre et une tradition juive demeure fort est…Israël.