Le conseil de Yesha (localités juives de Judée et de Samarie) a estimé qu’il était inacceptable de mettre en place une équipe conjointe israélo-américaine pour discuter de l’avenir des localités juives. « Après un gel de huit ans sur la planification et la construction en Judée, en Samarie et dans la vallée du Jourdain, nous devons reprendre les constructions en cours dans les implantations et les accélérer sans aucune intervention d’élément extérieur».