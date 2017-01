Le cousin de Bashar el Assad à la soirée parisienne d’investiture de Trump

Somar el-Assad, cousin du président syrien Bachar el-Assad, a raconté à l’agence de presse russe Sputnik avoir été invité à la soirée parisienne de l’investiture du 45e président des États-Unis, par des amis proches de la campagne présidentielle de Donald Trump, tant des Français que des Américains. « Je suis venu les féliciter et féliciter le peuple américain pour le nouveau président des États-Unis Donald Trump (…) Moi, en tant que Syrien, j’ai suivi de près les propos tenus par M. Trump lors de sa campagne électorale. Sa déclaration de guerre au terrorisme me réconforte. J’espère qu’il appliquera la politique qu’il a promise, et si c’est le cas je crois qu’il trouvera beaucoup d’alliés dans la région », a déclaré l’interlocuteur de l’agence.