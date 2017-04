Le Crif appelle à voter Macron

Le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) a lancé dimanche soir un « appel clair à voter pour Emmanuel Macron » face à Marine Le Pen au second tour de l’élection présidentielle. « Au-delà de la satisfaction de voir un candidat défendant les valeurs démocratiques et républicaines en tête », le Crif constate « avec inquiétude », dans un communiqué, que « les candidats des extrêmes représentent plus de 40 % des suffrages exprimés ».