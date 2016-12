Le CRIF condamne l’appel à l’alya de M. Lieberman

Le CRIF a critiqué le ministre de la Défense d’Israël pour avoir appelé les Juifs à quitter la France et à établir des parallèles entre l’affaire Dreyfus et les tentatives de Paris pour pousser les pourparlers israélo-palestiniens.

Lors d’une réunion des dirigeants de son parti Yisrael Beiteinu, M. Liberman a fait référence au plan français de convoquer un sommet sur la question des pourparlers de paix entre les Palestiniens et Israël. Jérusalem a rejeté l’initiative de la France, en disant que cet événement est injuste envers Israël.

« Rappelant que les Juifs vivent en France depuis 2000 ans et qu’ils ont reçu la citoyenneté complète en 1791, le CRIF considère les propos de M. Liberman comme « excessifs et historiquement inexacts », a écrit le président du CRIF, Francis Kalifat, dans un communiqué publié mardi sur le site Web de l’organisation.

Liberman a déclaré que le sommet, qui est prévu pour le 15 janvier, est « un tribunal contre l’Etat d’Israël. »

« C’est une conférence dont le but est de saper la sécurité de l’Etat d’Israël. C’est une édition moderne du procès de Dreyfus, seulement avec tout le peuple d’Israël au siège de l’accusé au lieu d’un seul Juif », a déclaré M. Liberman, selon Ynet et d’autres publications.

M. Liberman a également déclaré que l’initiative française « ajoute à une situation déjà difficile » des Juifs là-bas. « Malgré toutes les difficultés, si vous voulez rester juif et garder vos enfants et petits-enfants juifs, quittez la France et faites votre aliyah en Israël », a déclaré M. Liberman.

Le CRIF a également déclaré qu’il «regrette que ces déclarations inappropriées puissent faire le jeu d’antisémites de toutes sortes et contribuer à la désinformation sur l’attachement des Juifs français à la République».