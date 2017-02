Le destin infernal de la grand-mère de Jared Kushner…gendre de Trump. Par Bely

La presse israélienne a récemment découvert l’histoire de Rae Kushner, la grand-mère de Jared Kushner, l’actuel gendre du nouveau président des Etats-Unis d’Amérique … Rae, jeune femme au moment de la Shoah, condamnée avec toute sa famille (comme tous les juifs et opposants au régime), à être assassinée par les nazis, réussit, non seulement à échapper à ses bourreaux, mais encore donner naissance à des enfants, en particulier à un petit garçon qui aurait à son tour un fils, qui épouserait la fille d’un des hommes les plus riches et puissant de la planète.

Il y a 75 ans, Israël n’existait pas et les Etats-Unis renvoyaient 254 migrants vers la mort dans les camps nazis après des périples insensés…Notre grand-mère d’aujourd’hui faisait partie du convoi d’alors. Son témoignage relate comment, née en Pologne, elle avait fui les nazis à travers l’Europe avant d’être incarcérée trois très longues années en Italie dans un camp.

Filmée en 1982, elle témoignera encore une fois de sa totale incompréhension face au refus américain d’accueillir les juifs en fuite. « Pour les juifs, les portes étaient fermées. Nous n’avons jamais compris pourquoi. Même le président Roosevelt gardait les portes fermées. Pourquoi ? Quantités de questions que vous pouvez retrouver sur la vidéo ci-après (en anglais) :

« Rae Kushner est née en 1923 à Novogrudok, en Pologne occupée dans une famille juive considérée comme appartenant à la classe moyenne. Seuls trois membres de la famille ont survécu à la guerre: Rae Kushner, son père et une de ses sœurs, bien que son père ait eu huit frères et sœurs et sa mère trois !

Il n’est plus nécessaire de décrire les conditions de vie de l’époque dans un ghetto…Rae Kushner y échappera en s’évadant à travers un tunnel d’évacuation creusé par des juifs et vivra dans les bois pendant neuf mois avec sa sœur et son père.

Plus tard, ils devront clandestinement se sauver encore plus loin toujours plus loin, traverser l’ex – Tchécoslovaquie, l’Autriche, la Hongrie , l’Italie sans jamais trouver un pays pour les accueillir le temps de réaliser leur rêve américain. Un rêve soumis, ce qui peut durer des années, à attendre l’obtention de ces visas distribués au compte-gouttes !

Rae Kushner qui entre temps s’était mariée avec Joseph en Hongrie, finit par les voir arriver et la nouvelle famille s’installe enfin aux Etats Unis ! Ils y vivront le mieux possible malgré des souvenirs atroces qui ne les quitteront jamais et l’absence de quantités d’êtres aimés assassinés par les nazis parce qu’un bateau., le Saint-Louis, parce qu’un président Roosevelt…

Toutefois, Ils auront quatre enfants, dont Charles Kushner, le père de Jared.

«Grand-mère » Rae Kushner est décédée en 2004.