Le Figaro (l’AFP), la concentration du camp…et des enfants. Par Bely

Le Figaro publie une dépêche AFP, à propos d’une fresque musicale sur un aspect de la Shoah en se jouant à décliner, comme laissé-passé par inadvertance le mot « Concentration » !

L’article commence, tout à fait normalement par la présentation du sujet.

« Au théâtre Jules Julien de Toulouse, Brundibar rend hommage à la mémoire des enfants martyrisés de l’Holocauste. Dans cet opéra écrit par Adolf Hoffmeister et composé par Hans Krasa en 1938, une soixantaine de très jeunes comédiens débutants rend hommage à la mémoire des enfants juifs du camp de concentration de Terezin. Ils avaient interprété cette œuvre, avant d’être exterminés à Auschwitz ».

Et de raconter comment, « Entre insouciance d’enfance et réalité historique, l’opéra en deux actes, parabole de l’oppression nazie sur les juifs, est une fable optimiste créée dans sa version définitive en 1943 au camp de Theresienstadt (ou Terezin) en République tchèque, pour y apporter rêve et espoir aux jeunes déportés.

Et de se faire la voix du metteur en scène :

« L’idée principale, c’est l’horreur qu’engendrent toutes ces guerres, tous ces massacres, toujours d’actualité, et qui prive ces enfants de leur joie de vivre », explique à l’AFP le metteur en scène Max Henry, dont c’est le troisième opéra pour enfants avec l’Opéra du Capitole. « Il faut passer par le rêve pour pouvoir échapper à l’horreur et s’inventer un univers pour résister », ajoute Max Henry qui s’est inspiré du mouvement surréaliste pour les décors et costumes de cette nouvelle production de Brundibar ».

Jusque-là, rien de bien terrible au niveau du fond *… au contraire.

Où l’article dérape, c’est lorsque l’auteur se permet de se jouer de l’emploi du mot « concentration » de le décliner avec l’air de ne pas y toucher !

Et c’est « le directeur musical Christophe Larrieu, qui s’est concentré sur le travail du chœur et de son orchestre ».

Ou pis encore c’est le chef d’orchestre qui soi-disant « évoque le travail de longue haleine et l’énergie déployée auprès des élèves de quatre écoles et collèges de la ville rose à la capacité de concentration limitée ». (Sic)

Si cela ne peut s’inventer, reste que ce genre de formulations est aussi indigne qu’impardonnable.