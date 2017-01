Le groupe britannique « Coldpaly » a annoncé son intention de se produire prochainement en Israël mais a « imposé » une condition : que le public soit composé d’Israéliens et de Palestiniens. Pour les organisateurs, ce concert qui pourrait être nommé le concert de la paix, pose un sérieux problème. Dans quel endroit Israéliens et Palestiniens pourraient-ils se côtoyer en répondant à toutes les normes de sécurité nécessaires et en obtenant les autorisations tant des autorités israéliennes que palestiniennes.