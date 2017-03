Le Hamas aimerait qu’Israël ne réagisse pas aux tirs de roquettes

Le porte-parole du Hamas, Fawzi Barhoum, a accusé Israël d’être responsable de la poursuite de l’escalade qui, a-t-il dit, nuit à la « résistance » [cf., aux organisations terroristes] et aux résidents de la bande de Gaza. Il a également ajouté que la poursuite des attaques contre les positions et les installations de la « résistance » sera considérée comme une « dégradation réfléchie » de la situation dans la bande de Gaza ». Il a ajouté que la « résistance » ne permettra pas à Israël d’imposer de nouvelles règles d’engagement sur le terrain. Dans une autre déclaration, le Hamas a affirmé que l’agression israélienne ne contribue pas à l’accalmie actuelle et a ajouté qu’Israël assumera la responsabilité des conséquences de l’escalade. Le Hamas a également appelé la communauté internationale à intervenir pour restreindre Israël