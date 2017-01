Le Hamas innove et crée une force de défense maritime 

Le ministère de l’Intérieur du Hamas dans la bande de Gaza a annoncé la création d’une nouvelle force chargée de sécuriser les côtes de la bande de Gaza. Il dépendra de la police navale. Un nouveau quartier général de la police navale dans la partie Ouest de la ville de Gaza a été inauguré lors d’une cérémonie formelle avec la participation de responsables.

Dans le cadre de ses fonctions, la force navale renforcera les lieux de sécurité existants, empêchera la contrebande et réglera la question de la pêche. Iyad al-Bazam, porte-parole du ministère de l’Intérieur, a déclaré que le nombre de policiers navals était actuellement de 600 et le nombre de membres des forces de sécurité dans la bande de Gaza 18 000.

Depuis l’Opération Barrière de Protection (juillet-août 2014), le Hamas a sérieusement renforcé sa force navale (comme le font les autres organisations terroristes), sur le plan défensif et offensif. L’ordre de combat des commandos navals a été élargi (probablement plusieurs centaines), les membres suivent une formation intensive et des quantités d’équipement de plongée et d’armes pour la guerre sous-marine ont été achetées et introduites clandestinement dans la bande de Gaza. La nouvelle force de sécurité côtière, et les forces de sécurité en général, peuvent être utilisées par la branche armée du Hamas lorsque celui-ci le jugera nécessaire (comme cela a été le cas dans les conflits précédents avec Israël).