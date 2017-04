Le Hamas installe des affiches pour venger l’un de ses terroristes

Les responsables du Hamas ont accusé Israël d’avoir tué Mazen Fuqahaa et ont juré de venger sa mort. La branche armée du Hamas a installé des affiches dans toute la branche de Gaza menaçant Israël. Lors d’un rassemblement commémoratif, un discours enregistré par Khaled Mashaal, chef du bureau politique du Hamas, a été diffusé. Il y affirmait que si Israël aspire à modifier les « règles du jeu », le Hamas est prêt à relever le défi. Il a ajouté qu’il s’agit d’un grand défi et d’une lutte constante, et que l’ensemble du Hamas, à la fois sa branche armée et son bureau politique, est responsable de répondre au défi d’Israël. Il a affirmé que le fait que l’équilibre des forces ne soit pas en faveur du Hamas n’est pas une condition, parce que la volonté du Hamas est plus grande que celle d’Israël et que ses armes. Il a ajouté que le Hamas continuera ses activités politiques et diplomatiques, en parallèle au djihad.