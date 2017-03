Le Hamas met en Garde Mahmoud Abbas sur ses contacts avec Trump

Salah al-Bardawil, membre du bureau politique du Hamas, a critiqué le dialogue entretenu par Trump et Abbas et a affirmé avoir du mal à croire que les contacts entre les deux hommes puissent être en faveur de la Palestine. Il a appelé Abbas à ne pas coopérer « avec l’imagination » de Trump et du Premier ministre d’Israël et à revenir à l’unité entre les Palestiniens et l’a également mis en garde contre une visite aux Etats-Unis, précisant qu’il s’agit d’une mesure contraire au consensus palestinien.