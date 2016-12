Le Hamas présente ses missiles

Le Hamas continue d’organiser des événements pour marquer le 29ème anniversaire de sa fondation, avec un rassemblement dans la ville de Gaza. Au cours du rassemblement, la branche armée du mouvement a organisé un défilé durant lequel diverses armes ont été présentées, dont des missiles antichars et des missiles à longue portée J80 (fabriqués par le Hamas avec une autonomie de 80 kilomètres. Plusieurs roquettes J80 ont été tirées au Centre d’Israël pendant l’opération Barrière Protectrice durant l’Eté 2014). Le haut responsable du Hamas Khalil al-Haya a prononcé un discours lors du rassemblement dans lequel il a appelé l’Autorité Palestinienne à renforcer la « résistance » [cf., le terrorisme] en Judée-Samarie afin de défendre le peuple palestinien et de faire libérer les prisonniers « politiques » et à arrêter sa coordination sécuritaire avec Israël. Il a promis aux prisonniers dans les prisons israéliennes que le Hamas ne les abandonnerait pas. Il a aussi affirmé que la direction israélienne paierait et que le temps ne jouait pas en sa faveur.