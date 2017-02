Le Hamas veut s’inspirer du Hezbollah pour frapper Israël

Le nouveau terroriste en chef du Hamas à Gaza devrait apporter un certain nombre de changements internes et structurels à l’organisation terroriste, selon un haut responsable du Hamas.

Yahya Sinwar utilisera le groupe terroriste libanais Hezbollah «comme modèle» et «allouera des fonds considérables» pour ses affaires étrangères et ses politiques de sécurité «au détriment des activités civiles et sociales», explique Israël Hayom.

A l’ordre du jour de Sinwar, la transformation de l’aile militaire du Hamas en «le corps le plus fort de la bande de Gaza» et agir sur «les relations avec l’Egypte et l’Autorité palestinienne à Ramallah, le conflit avec Israël et la population civile de Gaza».