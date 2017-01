Le Hezbollah « observe» Israël

Un officier de l’armée israélienne a déclaré que le Hezbollah n’a jamais quitté les fermes de Chébaa malgré son implication dans le conflit en Syrie. Selon le lieutenant-colonel Yaïr Peli, commandant du 13ème bataillon de la Brigade Golani de l’armée israélienne, chargé de surveiller les fermes de Chébaa, « le Hezbollah n’a jamais quitté, pas un seul instant, la frontière nord avec Israël, et plus précisément les fermes de Chébaa ». « Il (le Hezbollah, ndlr) est en face de nous tout le temps. Il nous observe et collecte des informations, en attendant le moment propice », a souligné l’officier israélien dans un entretien avec le site israélien d’information Walla.