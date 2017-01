Le journal suisse anti-israélien l’Hebdo met la clef sous la porte

Le journal progressiste suisse L’Hebdo va mettre la clé sous la porte en raison d’une «situation économique déficitaire permanente». Le titre paraîtra pour la dernière fois le 2 février. Le magazine romand, créé le 11 septembre 1981, perdait depuis plusieurs années des lecteurs et des recettes publicitaires. Ce journal était pro-Europe, anti-israélien et pro-démocrate aux Etats-Unis, et nombre de ses lecteurs mettaient en cause ses prises de positions partisanes.

Le titre affiche un résultat négatif depuis 2002. Rien que sur ces quatre dernières années, il a perdu plus de la moitié de ses revenus publicitaires, explique Ringier, l’éditeur.