Le journaliste nazi Josef Joffe propose un assassinat de D. Trump pour mettre fin à la « tragédie »

Josef Joffe, éditeur et rédacteur en chef du journal allemand Die Zeit, connu pour ses opinions de gauche radicale et foncièrement anti-israélien – il a été jusqu’à imaginer dans un livre un monde « sans Israël » – a critiqué la nouvelle administration du président américain Donald Trump et a laissé entendre que le président devrait être assassiné.

Pendant le programme de télévision Media Club sur le réseau ARD, les journalistes ont demandé aux invités s’il était possible pour les citoyens des États-Unis de « mettre fin à la tragédie » que constitue selon eux son élection.

Le premier invité du programme, l’ancien rédacteur en chef de Die Zeit, Constanze Stelzenmüller, a déclaré que, selon la Constitution américaine, «il doit y avoir une majorité des deux tiers au Sénat pour destituer le président. Il a estimé qu’on était très loin d’une telle situation.

C’est alors que Joffe a pris la parole pour proposer une solution plus radicale: « Commettre un meurtre à la Maison Blanche, par exemple. »

Les médias américains se sont précipités pour signaler aux Service secret que le rédacteur en chef d’un journal allemand avait demandé l’assassinat du président. Les Service secret ont informé le site de nouvelles américain Breitbart qu’ils étaient au courant du commentaire et qu’il était sous enquête. On ne sait pas encore si la police allemande a l’intention d’ouvrir une enquête contre le rédacteur en chef pour incitation au meurtre contre le président américain.