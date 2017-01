Le juge religieux suprême jordanien : « la situation en Jordanie est plus dangereuse que vous ne le pensez »

Le juge religieux suprême du royaume jordanien, le cheikh Ahmad Houlaïl a adressé un avertissement aux monarchies du Golfe en affirmant que les choses dans son pays sont nettement plus dangereuses qu’ils ne le pensent. « Vos frères en Jordanie sont votre dos et votre soutien… ils sont de plus en plus asphyxiés… Gare à vous si la Jordanie faiblit. Les choses sont plus dangereuses que vous ne le pensiez », a-t-il lancé lors de son prêche de vendredi, hier. Selon le journal jordanien al-Gad, il ferait allusion à la crise économique que traverse le royaume hachémite. Et de poursuivre : « où sont donc votre générosité, votre argent et vos richesses ?