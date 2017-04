L’ouvrage Calcala de Simon Benoliel sorti fin 2016, pose la problématique économique symptomatique des français désireux ou qui ont nouvellement fait l’Alyah.

« En Israël au XXIe siècle, pourquoi les appartements sont si chers ? Pourquoi le prix d’une voiture est aussi élevé ? Pourquoi une nuit d’hôtel à Tel Aviv est plus chère qu’à New York ? Comment des produits alimentaires israéliens peuvent-être moins chers à Berlin qu’à Tel Aviv ? Perturbé par les chiffres macroéconomiques, l’égaré économique étranger, confronté à la réalité israélienne se gratte la tête d’une main : mais comment font-ils ? Perturbé par les chiffres de son compte en banque, l’égaré économique israélien, se gratte la tête des deux mains : mais comment vais-je faire ? Calcala guide l’égaré économique, à travers le dédale des fantasmes et des mythes qui jalonnent la société israélienne. »

