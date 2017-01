Le magazine Elle soutient une proche du Hamas

Le magazine féminin Elle a pris la défense de l’islamiste Linda Sarsour, à la tête de l’organisation des marches anti-Trump et dont la proximité avec les terroristes du Hamas a été dénoncée sur les réseaux sociaux.



« Linda Sarsour, organisatrice de la Marche des Femmes, a été attaquée par les médias sociaux

Moins de 48 heures après l’événement mondial, une des femmes qui ont aidé à le planifier est confrontée à des attaques islamophobes.

L’une des organisatrices de la Marche des Femmes est attaqué ce matin, à la suite de rapports de sites d’information conservateurs comme The Daily Caller qui l’accusaient d’avoir des liens avec des terroristes. Linda Sarsour, une musulmane-Américaine, a été une activiste pendant des décennies et est largement respectée pour son dévouement aux causes progressistes.

Des soutiens se sont déjà ralliés autour d’elle ce matin, avec le hashtag #IMarchWithLinda afin de partager leur soutien.

Et Mme Sarsour s’est exprimée sur Facebook pour demander des «prières supplémentaires» à la suite de son harcèlement.

« L’opposition ne peut pas supporter de voir une Palestinienne musulmane américaine qui résonne avec les masses », a-t-elle écrit. «Quelqu’un dont le bilan est clair et a toujours défendu les plus marginalisés. Ils ont une campagne d’attaque coordonnée contre moi et c’est vicieux et laid. Ce n’est pas la première fois, mais c’est certainement la plus intense. » »

Voilà comment un outil progressiste se retrouve de facto aligné avec les terroristes du Hamas, sans scrupule et sans retenue…