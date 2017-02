Le maire communiste de Grigny porte plainte contre E. Zemmour

« La Grande Borne à Grigny, ce n’est pas la France, c’est une contrée où l’on n’est plus en France, où il y a un régime étranger qui s’impose», avait déclaré le polémiste à la télévision. Le maire (PC) de cette commune de l’Essonne attend des excuses.

« Je refuserai toujours que l’on porte atteinte aux habitants», ne cesse de répéter le maire PCF de Grigny, Philippe Rio. Il y a quelques jours, l’élu a déposé plainte contre l’écrivain Eric Zemmour pour « diffamation publique et provocation à la discrimination, à la haine et à la violence envers un groupe de personnes en raison de leur appartenance à la religion et à un territoire déterminé».