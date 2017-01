Le Maire de Joigny est fier: sa ville est sinistrée économiquement mais elle accueille des migrants

Interview surréaliste par le Point de Bernard Moraine, maire Divers gauche de Joigny dans l’Yonne. Ce dernier explique la manière dont sa ville, jadis attractive, a sombré socialement et économiquement. Un bilan pessimiste mais le Maire est fier que sa ville sinistrée accueille des migrants syriens et irakiens car la France doit « rester une terre d’asile et d’accueil. »

Le magazine commence par décrire « l’extrême détresse » de la ville, avant de demander:

Vous avez été un des premiers maires en France à accueillir des familles de réfugiés. Comment se passe leur intégration ?

Super bien ! Nous avons cinq familles syriennes et irakiennes depuis 2015. On leur a trouvé des logements, leurs enfants ont intégré les écoles primaires et maternelles. Ils se sont naturellement fondus dans la masse. Les dirigeants de l’équipe de basket-ball m’ont même informé de l’inscription de deux jeunes Syriens dans leur club. C’est une super nouvelle. Mais j’ai pris des balles à l’époque, ce n’était pas évident. Je me suis dit que la France devait rester une terre d’asile et d’accueil et qu’elle devait continuer à rayonner dans le monde. Le problème est que les intolérants gueulent plus fort que nous.