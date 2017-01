Le maire de Londres appelle à lutter contre l’antisémitisme

Lundi, le maire de Londres a appelé à la tolérance zéro envers les crimes de haine à la suite d’une série d’attaques antisémites qui se sont déroulées durant le week-end dans la ville. Sadiq Khan, qui a rencontré des survivants de l’Holocauste avant la Journée de Commémoration de l’Holocauste, qui aura lieu le 27 janvier, a dit que Londres restait «inclusive et globale » et a demandé à «tous les Londoniens de signaler toute forme de crime de haine». Il a dit: «Une brique avec une croix gammée blanche qui a été jetée par la fenêtre d’une maison juive n’est pas une mince affaire et par conséquence, il faut la traiter».